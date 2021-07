Start in Innsbruck: Das TT-Café nimmt wieder Fahrt auf

Entspannte Stimmung gehört beim TT-Café einfach dazu. Am kommenden Samstag geht’s beim Dez wieder los.

Innsbruck – Die Gespräche mit den Lesern, das entspannte Ambiente auf den schönsten Plätzen des Landes, das TT-Café – all das war im Vorjahr nicht möglich. Doch die gute Nachricht ist: Am kommenden Samstag nimmt die größte Frühstückstour des Landes wieder Fahrt auf. Nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr lädt die Tiroler Tageszeitung wieder alle Leserinnen und Leser zu einem Frühstück ein – und kommt auch in ihre Nähe.