„Wer agiert hier parteischädigend?“: Rendi-Wagner kritisiert Doskozil

Doskozils Replik: „Es gäbe für eine intakte Sozialdemokratie genug Themen, um die man sich kümmern müsste, von den wirtschaftspolitischen Folgen der Corona-Krise bis zur Arbeitslosigkeit.“ Wenn es der Parteivorfrau wichtiger sei, „sich weiter mit der Suche nach Schuldigen für ihr Abstimmungsergebnis zu beschäftigen, ist ihr das unbenommen“. Die Menschen erwarteten sich von der SPÖ anderes „als den Austausch persönlicher Befindlichkeiten“. Der burgenländische SPÖ-Geschaftsführer Roland Fürst fügt im Gespräch mit der Tiroler Tagezeitung an: „Rendi-Wagner muss sich die Frage stellen, wer hier parteischädigend agiert. Jemand, der für das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ verantwortlich ist, bei der Mitgliederbefragung eigentlich ein Misstrauensvotum bekommen und beim Parteitag auch nicht gut abgeschnitten hat – oder ein Landeshauptmann, der mit sozialdemokratischen Themen eine absolute Mehrheit erzielt hat.“ Und: „Wenn Rendi-Wagner und ihr Umfeld so viel Energie in die Bekämpfung der Regierung mit Inhalten stecken würde wie in die Bewältigung des Parteitags, würde das den Funktionären gefallen. Bei allen anderen Parteien wäre der Parteitag schon ,gegessen‘.“