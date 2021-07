Diskussion um Wolf in Tirol: Bauernbund ringt um Geschlossenheit

Innsbruck – In sechs Wochen tritt das Donnerstag im Landtag beschlossene neue Jagd- und Almschutzgesetz in Kraft. Sollte die darin verankerte Fachkommission die Entnahme eines Problemwolfs empfehlen, müsste die Landesregierung das verordnen. „Das wird die Nagelprobe sein, schließlich benötigt es die Zustimmung der Grünen dafür“, tönte es Freitag aus dem ÖVP-Bauernbund. Die Spitzenfunktionäre tagten in Pfunds, nach den jüngsten Turbulenzen ringt einer der mächtigsten ÖVP-Bünde um Geschlossenheit.

Wien und Brüssel müssten in die Pflicht genommen werden, nicht mehr länger Geisler, hieß es in der Bauernbundsitzung in Pfunds. Auch an die Adresse der Landwirtschaftskammer. Dessen Präsident und ÖVP-NR Josef Hechenberger sieht sich selbst allerdings nicht als Druckknopf, „ich unterstütze Geisler“, sagt er gegenüber der TT. Doch die Stimmung unter den Bauern sei aufgebracht, „wir müssen etwas tun“. Aus seiner Sicht müsste der herumziehende Wolf in Westendorf, der in den vergangenen Tagen Dutzende Schafe gerissen hat, als Problemwolf eingestuft werden. „Ich will der Kommission aber nicht vorgreifen.“