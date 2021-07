Corona-Infektionen in Tirol: 70 Prozent steckten sich im Urlaub an

Es ist ein dringender Appell wegen der Deltavariante des Coronavirus: Urlaubsheimkehrer sollen sich in Tirol unbedingt testen lassen.

Innsbruck – „In der vergangenen Woche wurden über 70 Prozent der Neuinfektionen in Tirol im Zusammenhang mit Reisen im Ausland registriert – vor allem Spanien und Portugal“, skizzierte gestern Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) das aktuelle Infektionsgeschehen in Tirol. Sie appelliert einmal mehr an die Eigenverantwortung und die Solidarität gegenüber den Mitmenschen. „Mit dem kostenlosen PCR-Testangebot haben Rückkehrende die Möglichkeit, sich unkompliziert testen zu lassen.“