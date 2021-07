Vom Ramolhaus über das Horn bis zum Arlberg wird geschwitzt

Sonnenaufgang knapp unter dem Ramolhaus: Der Gletschertrailrun in Obergurgl entführt die Trailrunner in luftige Höhen.

🏃‍♀️🏃‍♂️ Montafon-Arlberg-Marathon: So wie am Fuße des Großglockners Ende Juli wird heute am Arlberg über die Bundesländergrenzen hinaus gelaufen. Der 41,95 Kilometer lange Hauptlauf führt heute ebenso wie der 33-km-Trailrun von Vorarlberg über das malerische Silber- und Verwalltal nach St. Anton am Arlberg. Von dort startet am selben Tag damit auf Tiroler Seite der Panorama-Trail (15 km). Nachmeldungen sind keine möglich.