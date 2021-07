ZS EV von MG Motor im Test: Elektrischer Auftakt nach Maß

Ellbögen – Es ist bekannt: In der Automobilbranche herrscht Aufbruch-, zum Teil sogar Goldgräberstimmung. Die Aussicht darauf, mit alternativen Antrieben den großen Wurf zu landen und herkömmlichen Herstellern an den Karren zu fahren ist allgegenwärtig. Tesla fungiert hier als Leitstern, auch wenn sein Funkeln immer wieder für Diskussionen sorgt. Zahlreiche Firmen bemühen sich, Massen mit Elektromobilität anzusprechen, eine davon ist die wieder auferstandene Marke MG Motor. Die hat in diesem Jahr mit dem neuen österreichischen Generalimporteur Denzel einen markanten Schub erhalten, sodass ein schon im Angebot befindliches Produkt, der ZS EV, wieder ins Rampenlicht gefahren ist. Dies erstaunt schon deshalb, weil sich inzwischen mit dem EHS Plug-in-Hybrid das Angebot erweitert hat, sich mit dem Marvel R im Herbst ein neues Flaggschiff in Vorbereitung befindet und ein Elektrokombi ebenfalls in einigen Monaten auf den Markt kommen wird.