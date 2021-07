Mit 10.000 freiwilligen Stunden eine Ruine in Thurn zum Juwel gemacht

Der Kammerlanderhof in Thurn, der auf das 15. Jahrhundert zurückgeht, ist heute ein Museum und Veranstaltungszentrum.

Thurn – „Wir waren überzeugt davon, dass der Hof erhaltenswert ist.“ So begründet Otto Unterweger, Obmann des Kulturvereins „s’Kammerland“ die großen Anstrengungen, die in den letzten 20 Jahren für die Renovierung des Kammerlanderhofs in Thurn bei Lienz unternommen wurden.