Exoten finden auch in Tirol immer öfter ein Zuhause

Innsbruck – Python-Schlangen in Toiletten in Wien und Graz, dazu der Biss einer Hornviper in Oberösterreich, der für den Besitzer des Tieres tödlich endete – diese Vorfälle mit exotischen Tiere in privatem Besitz haben diese Woche österreichweit und teilweise über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Was bei den einen panikartige Reaktionen und Angstzustände auslöst, ist für andere eine ganz besondere Leidenschaft: Schlangen, Echsen und Spinnen in den eigenen vier Wänden zu halten.