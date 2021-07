Im Kampf gegen eine „teuflische Verbindung“

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geht unter die Bauherren: Auf dem Areal der Polizeikaserne in Wien-Meidling soll für den neuen Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt ein Sicherheitszentrum entstehen. Der Innenminister will die Behörden bewusst an einem gemeinsamen Standort ansiedeln. Er spricht von einer „teuflischen Verbindung“ zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus, der er begegnen will. So diene der Drogenhandel oftmals der Finanzierung des Terrorismus. Nehammer: „Hier braucht es ein Zusammenwirken beider Einheiten.“