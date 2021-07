Die Swarco Raiders wollen in Prag wieder ihr wahres Gesicht zeigen

Innsbruck – Eigentlich geht es am Sonntag (15 Uhr) bei den Prag Panthers für die Tiroler Footballer im AFL-Nachholspiel um gar nichts mehr. Und doch um so viel. Denn die Swarco Raiders stecken zum ersten Mal seit Jahren in einer handfesten Krise, sind jedoch schon für die Play-offs qualifiziert.

Es klingt so einfach, aber es könnte so schwer werden. Durch die vielen Verletzungen, die heuer von Saisonbeginn an zu beklagen waren, mussten viele Junge (zu) früh große Aufgaben übernehmen. Zugleich haben sich die Youngsters (zu) oft auf die Routiniers wie Quarterback Sean Shelton und Co. verlassen.