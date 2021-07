Wer fordert TC Kolsass?

Während bei den Damen mit dem TSV Raiba Hall der neue Tiroler Mannschaftsmeister feststeht, fällt die Entscheidung in der Tiroler Liga der Herren erst am Sonntag, dem 18. Juli. Wer dann auf den als Finalist bereits feststehenden TC Kolsass trifft, wird am letzten Spieltag des Grunddurchgangs am Sonntag entschieden. Um dem derzeit Tabellenzweiten Fügen den Finalplatz noch streitig zu machen, benötigen die Herausforderer TC Telfs 2 bzw. Igls drei Punkte, also deutliche Siege. Weil aber beide Teams aufeinandertreffen, ist das in diesem Fall nicht erwartbar. (r.u.)