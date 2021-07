"Wenn man alles sieht, ist Italien die beste Mannschaft im Turnier“

Innsbruck – Klar, dass Italiens Ex-Teamchef Antonio Conte im Finale am Sonntag (21.00 Uhr/live TT.com-Ticker) auf die „Azzurri“ setzt. Die größere Erfahrung hält er für einen entscheidenden Faktor. „Wir haben weniger Fans auf den Tribünen, aber mehr Erfahrung auf dem Platz“, sagte der 51-Jährige, der die Mannschaft von 2014 bis 2016 trainiert hatte, der Gazzetta dello Sport. „Wir wissen, was es heißt, ein Finale zu spielen. Und wie man es gewinnt.“

Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Marco Materazzi glaubt, dass die Atmosphäre im Londoner Wembley-Stadion der Squadra Azzurra helfen wird. „Wembley kann allen Angst machen, außer uns Italienern. Wenn es schwierig wird, wenn alle gegen uns sind, sind wir am stärksten“, sagte der 47 Jahre alte Weltmeister von 2006. Materazzi erinnerte an das Halbfinale der WM 2006 in Deutschland, als Italien den Gastgeber im Halbfinale besiegte. „Ich erinnere mich an die Gesichter der Deutschen, bevor wir auf den Platz gingen: weißer als die Trikots, die sie anhatten. Wir haben uns gesagt: Sie haben Angst, sie haben Angst! Und das hatten sie wirklich.“