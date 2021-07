Die Top-Elf der EM: Von Dänemark-Held Kjaer bis Tormonster Ronaldo

Harry Maguire: Die ersten zwei Spiele verpasste der Kapitän von Manchester United noch verletzungsbedingt, mittlerweile überzeugt er längst als Abwehrchef und Antreiber. Auch in der Offensive sorgt Maguire vor allem dank seiner Kopfballstärke immer wieder für Gefahr.

Spaniens Jungstar Pedri bewies sein Talent am Spielgerät.

Denzel Dumfries: Geschwindigkeit, Torgefahr, scharfe Flanken - kaum ein anderer Spieler auf der rechten Außenbahn fiel bei dieser EM mehr auf. Der 25-Jährige von PSV Eindhoven brauchte dafür nur vier Spiele, denn im Achtelfinale war für die Niederlande schon Schluss. Auch beim 2:0 in der Gruppenphase gegen Österreich war Dumfries mit einem herausgeholten Elfmeter und einem Tor der Spieler des Spiels.

Pedri: Wenn der 18-Jährige spielt, sieht Spanien seine Zukunft. Der Nachwuchsstar des FC Barcelona spielte seine erste EM so, als wäre es seine dritte gewesen. Macht Pedri so weiter, hat er eine große Karriere vor sich. Er könnte in die Fußstapfen von Größen wie Xavi oder Andres Iniesta treten.