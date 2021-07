Vrioni traf erneut doppelt für die WSG, Wacker spielte gegen Regensburg 2:2

Die WSG Tirol durfte sich am Samstag über einen gelungene Generalprobe für den Pflichtspielauftakt im ÖFB-Cup in einer Woche freuen. Die Silberberger-Elf besiegte den deutschen Zweitligisten SV Sandhausen mit 3:1.

Juve-Neuzugang Giacomo Vrioni schnürte dabei wie schon in seinem ersten Auftritt im WSG-Dress einen Doppelpack. Zan Rogelj setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.

Der FC Wacker Innsbruck spielte am Samstag beim Probegalopp in Holzkirchen gegen den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg 2:2. Die Tiroler gingen durch Lukas Fridrikas und Joao Luiz zweimal in Führung, mussten aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Der Treffer zum Entstand fiel erst in der 93. Minute.