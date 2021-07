74-jährige Wanderin stürzte am Wilden Kaiser und verletzte sich schwer

Ellmau – Am Samstag stürzte eine 74-jährige Frau beim Wandern am Wilden Kaiser und verletzte sich dabei schwer. In Begleitung mehrerer Familienangehöriger wanderte sie im Gemeindegebiet von Ellmau. Die Gruppe war von der „Riedlhütte" in Richtung der „Wochenbrunner Alm" auf einem markierten Wanderweg unterwegs, als es zum Unfall kam.