Erscheint Ex-Öbag-Chef Schmid zum Finale des U-Ausschusses?

Gegen den gebürtigen Tiroler läuft am Bundesverwaltungsgericht ein Verfahren auf Verhängung einer Beugestrafe, so wie gegen den ebenfalls am Mittwoch geladenen Investor Siegfried Wolf. Als Auskunftsperson für Mittwoch ist zudem noch C-Quadrat-CEO Alexander Schütz geladen, der vom Bundesverwaltungsgericht bereits wegen Nichterscheinens eine Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro aufgebrummt bekommen hat.