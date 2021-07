Frauenbewegung FAK: „Wir wollen keinen Femizid unbeantwortet lassen“

Innsbruck – Österreich zählt allein in diesem Jahr bisher 15 Femizide, also Frauenmorde. Als Teil einer weltweiten Frauenbewegung geht auch in Tirol das Feministische Aktionskollektiv (FAK) unmittelbar nach jedem Frauenmord, der hierzulande passiert, seit Anfang des Jahres auf die Straße. So auch wieder diesen Samstag mitten in Innsbruck vor der Annasäule (im Zusammenhang mit dem Mord an der 13-jährigen Leonie in Wien): „Ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen“, fordern die Frauen.