Tiroler SPÖ will ihre 25 Bürgermeister verteidigen

Schwaz – SPÖ-Chef Georg Dornauer gibt sein Amt ab. Natürlich nicht den Chefsessel seiner Landespartei, aber den Vorsitz des Gemeindevertreterverbandes (GVV) der SPÖ. In der Wahl am Freitagabend wurde der Bürgermeister von Zirl Thomas Öfner als sein Nachfolger gewählt. Als Stellvertreter fungieren die Schwazer Vizebürgermeisterin Victoria Weber und der Oberndorfer Gemeindechef Hans Schweigkofler. Ihr Ziel ist eine erfolgreiche Gemeinderatswahl 2022. „Wir treten in über 100 Gemeinden an, verteidigen 25 Bürgermeistersessel und haben auch einige Potenzial-Gemeinden, wo wir für Überraschungen sorgen werden“, betonte Dornauer bei der Übergabe.