„Pflegende Angehörige stehen im Schatten der Gesellschaft“

Pflege zu Hause federt viel im großen System ab – wer in Zukunft wen pflegt, ist fraglich. © iStock

Innsbruck – Rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut. Das Pflegesystem funktioniert nur mit der stillen Hilfe der Angehörigen. Sie aber zahlen einen hohen Preis: Pflege ist extrem belastend. Was pflegende Angehörige bräuchten, erklärt Friedrich Gottardi.

Herr Gottardi, Sie kennen die Sorgen pflegender Angehöriger als Leiter einer Selbsthilfegruppe und Sie sind selbst pflegender Angehöriger. Was brauchen Betroffene?

Friedrich Gottardi: Viele Angehörige, die sich bei uns melden, sind schon in einer Phase der Überlastung. Oft fließen da erst einmal Tränen. Sie sind froh, wenn sie mit jemandem sprechen können, der weiß, was es heißt, einen Angehörigen zu pflegen. Man darf nicht vergessen, dass das oft Jahre geht. Das geht immer an die Substanz, das schafft niemand alleine. Wir bieten in der Selbsthilfegruppe einen Rahmen für Gespräche, arbeiten auch mit einer Psychologin zusammen und helfen uns so gegenseitig.

Warum kommen die Leute nicht früher?

Gottardi: Da spielt oft ein falsches Schamgefühl eine Rolle. Viele pflegende Angehörige wollen es so lange wie möglich alleine schaffen. Gerade bei Demenz ist es so, dass oft die sozialen Kontakte wegbrechen, sich Freunde zurückziehen, teils auch die Verwandtschaft. Es sind oft die Frauen, die es dann als ihre Pflicht sehen, durchzuhalten. Viele pflegen ihre Partner, mit denen sie oft seit 30, 40 oder mehr Jahren zusammen sind. Das verbindet. Aber die Realität sieht so aus, dass ein Großteil irgendwann selbst durch die immense Belastung gesundheitliche Probleme bekommt – etwa Depressionen, Probleme mit dem Kreislauf oder dem Herzen. Viele – vor allem Frauen – opfern sich auf und gehen über die Grenze der eigenen Belastbarkeit. Oft werden erste körperliche und psychische Warnsignale übergangen.

Friedrich Gottardi pflegt seit 11 Jahren seine demenzkranke Partnerin und ist Leiter der Tiroler Selbsthilfegruppe für Angehörige von demenzkranken Menschen. © Pircher

Warum langen die Unterstützungen nicht aus? Bräuchte es, wie oft gefordert, einen Ausbau der Kurzzeitpflege oder eine Anstellung?

Gottardi: Einen Ausbau der Übergangs- oder Kurzzeitpflege bräuchte es auf jeden Fall und dringendst. Vielen Angehörigen wäre geholfen, wenn man hier schneller und sicher einen Platz bekommen könnte. Es braucht mehr Auszeiten für pflegende Angehörige und sie müssen sichergehen können, dass ihre Angehörigen gut betreut werden und dass die Sache auch leistbar ist. Hilfe aus dem Osten anzustellen, geht sich auch nicht für alle aus, dazu muss man etwa Platz für ein eigenes Zimmer haben. Das geht in vielen Wohnungen nicht. Man kann sich zwar auch von Einrichtungen wie dem Sozialsprengel stundenweise Hilfe holen, aber das Ganze ist immer mit Kosten oder zumindest einem Selbstbehalt verbunden. Dieser hängt wieder von der Pflegestufe ab und hier wird oft zu niedrig eingestuft. Die Anstellung von pflegenden Angehörigen wäre auch ein erster, guter Schritt.

Sind die bürokratischen Hürden zu groß?

Gottardi: Ganz grundsätzlich braucht jede Familie ihre eigene Lösung. Das System ist da zu starr. Ein Manko in Österreich ist die Begutachtung. Es kann nicht sein, dass sich Angehörige für die richtige Pflege-Einstufung vielfach auf die Hinterfüße stellen müssen. Da müssen oft Beschwerden eingelegt werden. Das schafft aber nervlich und zeitlich nicht jeder.

Man hört von Pflegenden oft, dass die Kommunikation mit der Kassa zu bürokratisch ist und oft nicht jene Hilfsmittel zu bekommen sind, die man bräuchte. Ist das so?

Gottardi: Ein Beispiel: Viele Demenzkranke sind inkontinent, das heißt viel Arbeit, oft Bettzeug wechseln, viel Wäsche und man braucht gute Windelhosen. Von der Kassa bekommt man monatlich z. B. 120 Stück Einlagen mit Einweghosen zum Drüberziehen, die aber in der Stückzahl zu wenig sind und dazu nichts taugen. Die sind sofort nass. Deshalb kauft man dann aus eigener Tasche selber gescheite Inkontinenz-Pants. Die Kassa sagt, dazu habe man das Pflegegeld. Das aber wäre ja für die Pflege selbst da. Wenn man pflegende Angehörige besser unterstützen will, muss man hören, was sie wirklich brauchen.