TT-Leitartikel zur Wolf-Problematik: Den Druck erhöhen

Parallel dazu zieht die Problematik immer weitere Kreise. Am Anfang machten in erster Linie die Bauern in Südtirol gegen die großen Beutegreifer mobil. Nach Nord- und Osttirol verirrten sich Wölfe und Bären damals nur vereinzelt. Mittlerweile hat sich die Situation geändert: Mehr als 200 gerissene Schafe allein in Tirol in diesem Jahr dokumentieren dringenden Handlungsbedarf. Nicht anders ist es in einigen Schweizer Kantonen und in Bayern. Auch die mächtige CSU beschäftigt sich in ihrem Wahlprogramm mit dem Thema Wolf und belegt damit die länderübergreifende Dimension des Problems.