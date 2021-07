Papst Franziskus sprach Angelus-Gebet vom Krankenhaus aus

Vatikanstadt – Nach der Darmoperation am vergangenen Sonntag erholt sich Papst Franziskus den Erwartungen entsprechend in der Gemelli-Poliklinik in Rom. Er könnte bereits am kommenden Montag oder Dienstag das Krankenhaus verlassen, berichteten italienische Medien. Der Heilige Vater sprach am Sonntag vom Fenster seines Zimmers im zehnten Stocks der römischen Universitätsklinik „Agostino Gemelli" aus das Angelus-Gebet.