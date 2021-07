Brände in Griechenland unter Kontrolle, Waldbrandgefahr bleibt hoch

Die Wetterbedingungen machen die Landschaft in Griechenland derzeit anfällig für Brände.

Athen In Griechenland hat die Feuerwehr zahlreiche Wald-und Buschbrände unter Kontrolle gebracht. Dazu seien Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer eingesetzt worden. Insgesamt waren in den vergangenen 24 Stunden landesweit 64 solche Brände ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Sonntag weiter mit. Der griechische Zivilschutz warnte auch für Sonntag für Mittelgriechenland und die Insel Kreta vor Feuern.