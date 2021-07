Nacktbaden in Tirol: Zeigt her eure Füße, zeigt her eure ... oh!

Sie müssen nicht erröten, wenn Sie das hier lesen und die nackten Tatsachen auf den Bildern studieren. Die Zeiten, in denen entblößte Körper in unseren Breitengraden für große Skandale gesorgt haben, sind schließlch vorbei. Nackt(-sonnen-)baden wird immer beliebter, auch im „Heiligen Land“ Tirol lassen Jung und nicht mehr ganz so Jung an heißen Sommertagen vermehrt alle Hüllen fallen. „Das Gefühl, wenn das Wasser über deinen nackten Körper gleitet, hat etwas Heilsames. Es erdet“, schildert eine 49-jährige Wahltirolerin, die der Freikörperkultur regelmäßig fröhnt. Geniert hat sie sich dabei nie – kannte sie das Freizeitvergnügen, „wie die Natur uns schuf“, doch schon aus Kindheitstagen. Im Griechenlandurlaub zogen die Eltern regelmäßig blank. „Ich denke, wie man mit dem Thema umgeht, hängt stark davon ab, wie man aufgewachsen ist“, konstatiert die „Naturfreundin“.