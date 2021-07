Kameramann starb nach Verletzung durch rechte Demonstranten

Nach der Absage der Pride-Parade in Tiflis demonstrieren hier Aktivisten vor der georgischen Botschaft in Warschau Solidarität. Indes kam es in Georgien zur Gewalt durch homophobe Demonstranten.

Tiflis – In Georgien ist ein Kameramann nach Verletzungen gestorben, die er bei einem Angriff durch schwulenfeindliche Demonstranten erlitten hatte. Der 37-jährige Alexander Laschkarawa, der für den unabhängigen Sender TV Pirweli gearbeitet hatte, wurde am Sonntag in der Früh tot in seinem Bett gefunden, wie der Sender berichtete. Das Innenministerium kündigte eine Untersuchung zu seinem Tod an.