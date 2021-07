Schwerer Unfall in Achenkirch: Lenkerin nach Überholmanöver verstorben

Verwüstung herrschte am Sonntag an der Unfallstelle.

Achenkirch – Am Sonntag kam es gegen 14.25 Uhr in Achenkirch auf der B181 Achenseestraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Autolenkerin kam dabei ums Leben, mehrere Beteiligte wurden verletzt.

Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Achenseestraße in Fahrtrichtung Inntal unterwegs und versuchte ein Fahrzeug trotz Sperrlinie zu überholen. Im Fahrzeug befanden sich ein Mann und eine Frau.

Durch die Wucht des Aufpralls mit dem entgegenkommenden Auto wurde das Auto der Lenkerin über das Fahrzeug geschleudert. Dabei überschlug sich die Lenkerin. Ihr Fahrzeug wurde hinter der ersten Sitzreihe in zwei Teile gerissen, die links und rechts von der Fahrbahn zum Liegen kamen.

Sofort wurde von den nachkommenden Verkehrsteilnehmern die Rettungskette in Gang gesetzt. Für die Lenkerin kam jedoch jede Hilfe zu spät: Sie verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.