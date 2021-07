Hochfilzener Regionalmanagement: 38 Mio. Euro für Projekte

So wurden in den vergangenen sechs Jahren insgesamt 136 Projekte im Umfang von fast 38 Millionen Euro eingereicht, 77 davon sind bereits abgeschlossen. Die eingereichte Fördersumme beträgt 9,3 Millionen Euro.

Eine ideale Grundlage für Bike-Trails biete Oberndorf in Tirol rund um den Tauwiesenlift. Je nach Können gibt es auf den OD-Family-Trails in Oberndorf eine große Auswahl an Strecken. Einsteiger finden ihre Herausforderung auf flacheren, landschaftlich reizvollen Strecken. Und wer die sportliche Herausforderung sucht, sei auf den steileren und mit weit anspruchsvolleren technischen Passagen ausgestatteten Trails gut aufgehoben.

Erst im Mai gestartet ist der regionale Sportpass, das Area Ticket: Wie berichtet, gibt es in den Gemeinden seit vielen Jahren das Angebot eines Sportpasses, das bislang jedoch an der Gemeindegrenze oder innerhalb der Tourismusregion endete. „In einem gemeinsamen Prozess der fünf Gemeinden des Pillerseetales und der Gemeinden St. Johann in Tirol, Oberndorf und Kirchdorf sowie der wesentlichen Infrastrukturpartner wurde nun ein äußerst attraktives Angebot in die Wege geleitet. Mit dem Area Ticket gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten für einheimische Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Neben den Badeanlagen und den Bergbahnen sind zusätzlich noch weitere Rabattpartner mit an Bord“, heißt es seitens des Regionalmanagements.