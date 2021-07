Rassismus gegen Elfmeter-Fehlschützen: Verband schockiert, Polizei ermittelt

Das Niederknien als Zeichen gegen Rassismus: Angesichts der Hasskommentare vor allem in sozialen Medien nach der England-Niederlage eine weiterhin notwendige und wichtige Geste.

London – Nach rassistischen Beleidigungen gegen die beim Elfmeterschießen im EM-Finale erfolglosen englischen Fußballer hat der britische Premierminister Boris Johnson zu mehr Respekt gemahnt. "Dieses England-Team verdient es, als Helden verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden", twitterte der Regierungschef am Montagmorgen. "Die Verantwortlichen für diese entsetzlichen Beschimpfungen sollten sich schämen."

Der für Medien, Kultur und Sport zuständige britische Minister, Oliver Dowden, drohte den Betreibern sozialer Medien mit empfindlichen Strafen, sollten sie nicht stärker gegen rassistische Beleidigungen auf ihren Plattformen vorgehen. "Unser neues Gesetz zur Sicherheit im Internet wird sie zur Rechenschaft ziehen mit Strafen von bis zu zehn Prozent des globalen Gewinns", so Dowden auf Twitter.

Vor Johnson hatte sich schon der englische Fußballverband über den Rassismus online schockiert gezeigt. "Die FA verurteilt alle Formen von Diskriminierung und ist erschüttert über den Rassismus online, der in den sozialen Netzwerken auf einige unserer England-Spieler zielt", hieß es in einer in der Nacht zu Montag verbreiteten Stellungnahme.