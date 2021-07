EU legt Pläne für Digitalsteuer auf Eis

Brüssel – Die EU-Kommission hat angesichts der jüngsten Fortschritte auf dem Weg zu einer weltweiten Mindeststeuer ihre Pläne zur Besteuerung großer Digitalkonzerne vorerst auf Eis gelegt. Nach dem „außerordentlichen“ Durchbruch bei den Gesprächen der G20-Finanzminister sei entschieden worden, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalabgabe auszusetzen, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Zuletzt hatten insbesondere die USA auf eine Verschiebung gedrängt.