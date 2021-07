Hohe Auszeichnung für Geschützte Werkstätte Tirol

Geschäftsführer Klaus Mair bedeutet die Auszeichnung viel: „Das ist ein Zeichen, dass unsere Arbeit in der Gesellschaft wahrgenommen wird, und dadurch erhalten unsere rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jene Wertschätzung, die ihnen zusteht.“ Landeshauptmann Günther Platter ließ ausrichten, man sei stolz auf dieses Unternehmen, in dem wirtschaftlicher Erfolg, hochmoderne Produktion und soziales Engagement Hand in Hand gehen und in dem alle Mitmenschen gleichermaßen respektiert und wertgeschätzt werden. „Und zwar so wie sie sind, mit allen Handicaps und individuellen Stärken“, sagte Platter.

In dem Produktionsbetrieb mit Werken in Vomp und Imst sowie Filialen in Vomp und Zell werden aktuell 28 Lehrlinge in neun verschiedenen Berufsbildern ausgebildet. Spezialisiert hat sich das Unternehmen, das immer wieder Aufträge von namhaften Tiroler Betrieben ausführt, unter anderem auf Metallverarbeitungen, Elektromontagen, Palettenfertigungen, Montage- und Verpackungsaufträge sowie auf die Fertigung von Textilien (Nähen, Sticken, Waschen). Ein weiteres wichtiges Standbein ist die Tischlerei, in der Holzprodukte serienweise herstellt und dann in den Filialen verkauft werden. (TT, ad)