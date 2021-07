Neuinfektionen in Tirol: Cluster im Außerfern nach Maturareise in Malta

Innsbruck – Es ist die bekannte Geschichte: Ein Cluster lässt die Infektionszahlen gleich in die Höhe schnellen. So jetzt im Außerfern. Ausgelöst wurden sie durch eine Maturareise nach Malta. „Es ist ein Cluster mit zwei Ästen“, sagt der Leiter des Einsatzstabes des Landes, Elmar Rizzoli. Montag wurden im Bezirk Reutte 26 aktive Corona-Fälle gemeldet, davon allein dreizehn in der Bezirksstadt. Die Infektionsketten konnten relativ klar zugeordnet werden.

Generell sind die Neuinfektionen überwiegend auf Reiserückkehrer zurückzuführen, dieser Trend hat sich in den vergangenen Tagen verfestigt. Das bereitet den Verantwortlichen einige Sorgenfalten. Dazu Rizzoli: „Schließlich stehen wir erst am Beginn der Reisesaison.“ Er hofft allerdings, dass die Appelle beherzigt werden und sich die Urlaubsheimkehrer testen lassen. „Das wäre immens wichtig.“

Ansonsten werden landesweit Einzelfälle verzeichnet, die Kontaktnachverfolgung stellt die Behörden derzeit vor keine großen Herausforderungen. „Das funktioniert sehr gut, nur vereinzelt stoßen wir auf Schwierigkeiten.“ Sind die Ansteckungen auf Mutationen des Coronavirus zurückzuführen, dann betrifft es in Tirol wie in den anderen fast ausschließlich die Delta-Variante.

Am Montag wurden zwölf Neuinfektionen gemeldet, sechs Personen müssen noch stationär in den Spitälern in Innsbruck, Kufstein und Hall behandelt werden – zwei auf den Intensivstationen. In den anderen sechs Tiroler Krankenhäusern gibt es keine Covid-Patienten mehr.