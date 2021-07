Anlaufstelle „Vormodul" für Jugendliche: Hilfe, die ohne Stigma auskommt

Lienz – Es ist ein Sprungbrett für alle, die die Pflichtschulzeit beendet haben, aber keine Zukunftsperspektive sehen und mutlos zu Hause sitzen: das so genannte „Vormodul“, ein Hilfsangebot für 15- bis 24-Jährige. In Lienz ist es im City Center angesiedelt, weitere Angebote gibt es in Wörgl, Mils bei Hall, Innsbruck und Imst. „Vormodul“ heißt es deshalb, weil es als Einstieg zum geförderten Programm „Ausbildungsfit“ dient, wo sich Jugendliche auf eine Ausbildung, zum Beispiel eine Lehre, vorbereiten können. Träger sind AMS und Sozialministerium.

Gerade jetzt, am Ende eines Schuljahres, ist für manche junge Menschen eine Anlaufstelle dringend nötig. „Zu uns kommen Burschen und Mädchen, die es allein nicht schaffen“, erklärt Luxenberger. Zu den Gründen zählen soziale Ängste, psychosomatische Beschwerden und Folgen von Mobbing in der Schule. Aber auch Süchte oder der allgemeine Leistungsdruck spielen eine Rolle.

Noch dazu waren viele Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr mehr auf sich alleine gestellt als sonst. „Die Corona-Zeit mit der sozialen Isolation hat die Lage noch verschlimmert“, meint Luxenberger. Was den Organisatoren besonders am Herzen liegt: Kein Jugendlicher soll durch die Not, in der er sich befindet, stigmatisiert werden.