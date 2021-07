Tempo 20 statt Begegnungszone: Kufstein bremst weiter

Kufstein – Die Diskussion war hitzig bereits vor der Gemeinderatssitzung, bei der die neue Regelung beschlossen werden sollte. Die Mehrheit lehnt die Begegnungszone auf der Innsbrücke in Kufstein ab, will aber eine Tempo-20-Lösung. Dafür gibt es aber eine neue Begegnungszone am Oberen Stadtplatz. Für StR Stefan Hohenauer (Parteifreie) ein wichtiger Schritt, „dass wir die Zonen zusammenschließen, damit überall die rechtlichen Voraussetzungen gleich sind. Bislang wurden sie immer wieder unterbrochen.“ Daher fand auch GR Victoria Da Costa (Grüne) es gut, „den Fleckerlteppich zu unterbrechen“.