Der neue Innsbrucker Finanzdirektor und die alten Sorgen

Innsbruck – Zeit zum Eingewöhnen in den neuen Job? So circa „eine Stunde“, sagt Innsbrucks neuer Finanzdirektor Martin Rupprechter lachend. Dann ging es so richtig los – auch mit der Politik. Die könnte, wie berichtet, dem obersten Kämmerer der Stadt am Donnerstag noch mehr Arbeit bescheren. Dann, wenn eine Mehrheit aus FPÖ, FI, ÖVP und zwei SPÖ-Abgeordneten ein Doppelbudget für 22/23 beschließt. Denn für das müssten die Beamten im Magistrat dann schon bis Ende Juli die Unterlagen liefern. Rupprechter, in seiner Art deutlich zurückhaltender als sein Vorgänger, spricht davon, dass ein „Doppelbudget schon seinen Charme“ habe, aber nicht jetzt. „Es wäre in dieser Situation bedeutend einfacher, nur das 2022er-Budget zu machen.“