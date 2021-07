Wissen, wo die Wurzeln liegen: Auf der Suche nach den Ahnen

Innsbruck – Lang ist es her, da wollte eine Bäuerin in Osttirol ihren Mann vergiften. Diese Geschichte erzählten sich ihre Nachfahren über Jahrzehnte, Details gingen verloren. Deshalb entschloss sich die Familie vor einiger Zeit, Nachforschungen anstellen zu lassen. Nach aufwändiger Suche in Archiven wurden Zeitungsberichte entdeckt, in denen der ganze Gerichtsprozess geschildert wurde. Der Gatte sollte sterben, weil die Frau ein Verhältnis mit seinem Bruder begonnen hatte und mit diesem den Hof übernehmen wollte.