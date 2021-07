TT-Leitartikel: Folgenschwerer Kniefall vor der UEFA

Gewiss: Die Idee, eine Fußball-Europameisterschaft quer über den Kontinent zu veranstalten, hatte ihren Charme. Aber nur, bevor Corona kam und sämtliche länderübergreifende Massenphänomene zur „Mission Hochrisiko“ degradierte. Doch die Oberen der Europäischen Fußball Union (UEFA), deren Haupterkennungsmerkmale ein elastisches Rückgrat und wahlweise Euro- und Dollar-Zeichen in den Augen sind, hielten stur an ihrem finanzoptimierten Konstrukt fest.

Zufall oder nicht. Als die EURO in elf Ländern vor einem Monat in Rom angepfiffen wurde, begannen mancherorts auch die Corona-Zahlen Fahrt aufzunehmen. Insbesondere in England, wo die (Delta-)Fallzahlen binnen eines Monats von 6615 auf vorerst über 30.000 hochschnellten.