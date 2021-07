Telfs nützte letzte Finalchance, Hall und Wörgl steigen ab

„Eine bittere Niederlage, aber es waren durchaus enge Partien“, kommentierte die Igler Nummer 1, Manuel Bellutti, die 0:9-Pleite im direkten Duell um den Finaleinzug in die Tiroler Tennisliga gegen den TC Telfs. „Wir spielten erstmals mit dem stärksten Team, kämpften um jeden Ball“, konterte Mannschaftsführer Adrian Gruber vom TC Telfs am Igler Court. Telfs nützte jedenfalls die letzte Chance auf den Finaleinzug in eindrucksvoller Manier, trifft am kommenden Sonntag (10 Uhr) im Kampf um den Tiroler Mannschaftstitel in Kolsass auf den unangefochtenen Tabellenführer Kolsass. In die Landesliga müssen der TC Wörgl und TSV Hall absteigen. Eventuell auch die TI Innsbruck, weil der SV Silz nach dem Bundesliga-Abstieg in die Tiroler Liga zurückkehrt. Wobei Hall zum Saisonabschluss nur mit vier Spielern bei der TI in Innsbruck aufkreuzte.