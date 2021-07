Paragleitabsturz in Schwendau: 45-Jähriger schwer verletzt

Schwendau – Am Montagnachmittag stürzte ein 45-jähriger Tscheche beim Paragleiten in Schwendau ab. Der Mann startete von der Bergstation der Kombibahn Penken in Richtung Osten. Schon nach wenigen Sekunden im Flug erfasste eine Windböe seinen Schirm. Dieser geriet in eine Trudelbewegung und klappte schließlich zusammen.