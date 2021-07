Systemfehler: 865 Anzeigen gingen in Innsbruck ins Leere

Die Polizei bei Covid-Kontrollen: Viele Anzeigen landeten in einem Ordner, für den keiner zuständig war.

Innsbruck – Insgesamt 865 Polizei-Anzeigen sind in einem Mailordner der Innsbrucker Stadtverwaltung versickert. Allesamt mittlerweile verjährte Anzeigen, für die nie Strafbescheide ausgestellt wurden – rund 25.000 Euro entgingen so der Magistratskassa. Und erstaunlicherweise blieb der Anzeigenschwund sechs Jahre lang unbemerkt. All das ergab jetzt eine aufwändige Untersuchung, die der Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (VP) veranlasst hat. „Das Ergebnis wurde der Innsbrucker Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Prüfung übermittelt“, bestätigt Anzengruber die Selbstanzeige der Magistratsdirektion.