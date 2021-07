Seegrube Innsbruck: Elektronisches Wetterleuchten ist zurück

Innsbruck – Am 17. und 18. Juli geht auf der Seegrube hoch über Innsbruck wieder das „Nordkette Wetterleuchten Festival“ in Szene – laut Veranstaltern das höchstgelegene Musikfestival Europas.

Zelten ist erwünscht, die Seilbahn fährt bis 3 Uhr in der Früh. Am Samstag sind u. a. DJ Tulson, Warteraum, Phonetic, El Muerto, Yil oder Carl Heenz mit von der Elektropartie (bis in die frühen Morgenstunden), am Sonntag ab 10 Uhr legen bei der „Bergsofa-Lounge“ weitere DJs auf. Es gilt die 3-G-Regel, nähere Infos zu Programm, Anreise, Preisen und Camping gibt es unter www.wetterleuchten.at (TT)