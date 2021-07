Gesundheitstour in Innsbruck: Vier Tage im Zeichen der Gesundheit

Innsbruck – Mit einer kostenlosen Vorsorge-Aktion rückt die Stadt Innsbruck die Gesundheitsthemen Demenz, Diabetes, Tinnitus, Schlaganfall und Psyche in den Fokus. Bis Mitte August macht die „Gesundheitstour“ in vier Stadtteilen Halt. Geboten werden niederschwellige Infos von Experten und Selbsthilfegruppen, medizinische Leistungen wie Blutzucker- und Blutdruckmessungen oder Diabates-Einzelberatungen.

12.000 Personen sind in Tirol an Demenz erkrankt. Denkvermögen, Kurzzeitgedächtnis, sprachliche und motorische Fähigkeiten lassen nach, der Alltag verändert sich für Erkrankte und Angehörige. In Tirol gebe es vielseitige Hilfsangebote, „der frühzeitige Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks ist sehr hilfreich“, sagt Verena Bramböck, Leiterin der Koordinationsstelle Demenz am Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol.