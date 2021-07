Filmfestival Diametrale: Skurriles aus dem hohen Norden

Innsbruck – Seit 37 Jahren durfte „Vaapa duunari Ville-Kalle“ (zu Deutsch: „Ville-Kalle, der freie Lohnsklave“) nicht mehr gezeigt werden. Warum? Regisseur Visa Mäkinen wehrte sich partout gegen eine Vorführung seines Films über Ville-Kalle, der aus dem Kuhkaff in die Metropole flieht und dort nicht nur sein Herz verliert, sondern auch die Herzensdame gewinnt. Dreimal hatte Mäkinen, der zumindest in Finnland als volkstümlicher Surrealist gefeiert wird, den Film zeigen lassen, bevor er den Glauben an seinen abgedrehten Stoff verlor. Jedenfalls so lange, bis die Diametrale bei ihm (telefonisch) vorstellig wurde. Und den Finnen überzeugte: Am kommenden Samstag (11 Uhr) wird Mäkinens „Ville-Kalle“ im Leokino gezeigt.