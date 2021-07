PCR-Testauswertungen in Tirol: Drei Anbieter kommen zum Zug

Die PCR-Testauswertungen im Rahmen des Test-Systems haben in der Region Mitte und Süd bereits begonnen. Für die Regionen West und Ost werden mit den genannten Bietern nun derzeit die technischen Schnittstellen finalisiert, sodass auch in diesen zwei Regionen voraussichtlich in den nächsten Tagen über den genannten Bieter die PCR-Testauswertungen durchgeführt werden, heißt es vonseiten des Landes.