Verkehrte Welt bei PCR-Testung in Tirol: Drei Anbieter kommen zum Zug

Innsbruck – Am Dienstag erfolgte die offizielle Vergabe für die PCR-Testungen bis 30. September. Für die Zeit danach wird erneut eine vorgenommen, Tirol wird dabei in vier Regionen aufgeteilt: West mit den Bezirken Reutte, Landeck und Imst, Mitte mit Innsbruck, Innsbruck-Land und dem Bezirk Schwaz, Ost mit Kufstein und Kitzbühel und Süd mit Osttirol. Die Ausschreibung nach dem Billigstbieterprinzip ergab komplette regionale Verschiebungen: So ist das Wiener Großlabor Life- brain für West und Ost zuständig, die Bietergemeinschaft Tiroler Fachlabore (Tyrolpath, Labor Möst, Labor Walder/Osttirol) für den Tiroler Zentralraum und die Virologie der Medizin-Uni Innsbruck unter Dorothee von Laer für Osttirol.