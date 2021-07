Vier Laboranbieter sorgen in Tirol für breites Angebot an PCR-Tests

Bei der Vergabe ging es um die Nachfolge für die in die Schlagzeilen geratene HG Lab Truck. Im Oktober des Vorjahres hat das Land die Tests direkt an die HG Lab Truck vergeben. Zuletzt führte Dorothee von Laer die Befundungen für das Labor durch, sie dürfte sich jetzt weiterhin der Infrastruktur von Lab Truck bedienen.

Die PCR-Testauswertungen werden nun jeweils nach Regionen (West, Mitte, Ost und Süd) aufgeteilt, die Beauftragung erfolgt bis 30. September. Ob alle vier Anbieter zum Zug kommen, steht noch nicht fest. Das Land Tirol hat die Rahmenvereinbarungen trotzdem bereits geschlossen. Nach Aufteilung der Regionen wird in weiterer Folge das Test-Systems ehestmöglich gestartet. „Nach dem 30. September werden wiederum zeitgerecht neue Lose vergeben. Dies deshalb, um sich bestmöglich auf den tatsächlichen Bedarf an Testungen einzustellen – jeweils entsprechend der aktuellen Entwicklungen“, teilte das Land mit.

Mit Lifebrain ist auch der Test-Partner der Stadt Wien an Bord. Er soll vor allem für Reiserückkehrer am Bahnhof bzw. am Flughafen Testmöglichkeiten (Gurgeltests) anbieten. Zuletzt ist in der Bundeshauptstadt allerdings ein Rechtsstreit zwischen der Wiener Ärztekammer und dem Großlabor Lifebrain ausgebrochen. Die Standesvertretung hat Klage eingereicht, um zu erfahren, auf welcher Rechtsgrundlage Lifebrain die angebotenen Leistungen erbringt. (pn)