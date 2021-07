Wasser aus Hydranten: Rietz braucht Sicherungen gegen illegale Entnahmen

Rietz – Der Boom bei privaten Pools und Schwimmbecken ist der Grund, warum die Rietzer Hydranten nun eine rote Schutzkappe tragen. Das erklärt ein Postwurf der Gemeindeführung, der unlängst in die Haushalte flatterte. Denn so mancher Poolbesitzer bediente sich offensichtlich am öffentlichen Wassernetz. Und das, so Bürgermeister Gerhard Krug, blieb nicht unbemerkt.