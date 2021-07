TT-Leitartikel zur Krise in der SPÖ: Das rote Tollhaus

Die Richtung stimmt.“ Dieser Satz am Abend einer für die SPÖ enttäuschenden Nationalratswahl bleibt an Pamela Rendi-Wagner haften. Nach Ibiza-Video und alledem schaffte die SPÖ ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis: 21,7 Prozent. Die Genossinnen und Genossen trauten ihren Ohren nicht, als sie aus dem Munde der Vorsitzenden der einst so stolzen und lange so erfolgreichen SPÖ diesen Satz hörten: „Die Richtung stimmt!“