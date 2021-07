Veldheer nützte den Heimvorteil aus, Österreicher-Tag am Mittwoch

Als der Regen zum Abbruch zwang, war sein Sieg in trockenen Tüchern. Mick Veldheer, Nummer eins des Telfer Bundesligateams, zog als erster des 32 Spieler umfassenden Hauptfeldes wie vor zwei Jahren in die 2. Runde des ITF-Tennisturniers am Birkenberg ein. Der Niederländer, der in Seefeld wohnt und seit 13 Jahren bei Hakan Dahlbo trainiert, bezwang „nach einem guten Spiel“ Alibek Kachmazov (RUS) 6:3, 6:0. „Er hat heute alles richtig gemacht“ lobte Dahlbo. Der zweite Schützling des Schweden, Sandro Kopp aus Kramsach, trifft am Mittwoch (2. Partie nach 10 Uhr) auf Qualifikant Francisco Vittar (ARG).