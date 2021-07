"Knaller" in Spanien: Verband will Modus von LaLiga verändern

Madrid – Deutlich weniger Spiele, dafür einige im Ausland: Der spanische Fußball-Verband will den Austragungsmodus der Primera Division von Grund auf ändern, um die Attraktivität der LaLiga auch bei Jüngeren zu steigern. "Ich werde in den kommenden Tagen (den Liga-Chef) Javier Tebas einladen, damit wir uns zusammensetzen und versuchen, das Format der aktuellen Liga zu ändern", erklärte Verbandspräsident Luis Rubiales am Mittwoch in einer Talkrunde der Nachrichtenagentur Europa Press.