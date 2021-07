Volles Haus in Silverstone: Unbehagen wegen Corona rast mit

In Spielberg waren vor zwei Wochen 132.000 F1-Fans am gesamten Wochenende mit dabei. In Silverstone sind es alleine am Renn-Sonntag 140.000.

Silverstone – Komplett ausverkauft, verkündeten die Veranstalter am Mittwoch. Rund 140.000 Besucher werden alleine am Rennsonntag (16.00 Uhr/live TT.com-Ticker, ORF 1, Sky) ins "Home of British Motor Racing", also ins Motorsportherz Großbritanniens, strömen.

Hamilton wollte die Fan-Zulassung nicht ins Negative wenden. "Ich hoffe, wir lernen daraus, und ich hoffe, dass alle sicher sind", äußerte der Rekordgewinner von Silverstone, der in der WM-Wertung 32 Punkte hinter Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull liegt. Ein volles Haus fühle sich für ihn aber "ein bisschen verfrüht an".

Landesweit ist zuletzt wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich gestiegen. Zugleich werden vor dem Hintergrund der Impfkampagne von Montag an fast alle Corona-Regeln in England aufgehoben.

Zum Vergleich: Als Verstappen vor zwei Wochen in Spielberg sein drittes Rennen nacheinander gewann, hatte Österreich die Beschränkungen aufgehoben. In der Steiermark waren über das ganze Wochenende verteilt 132.000 Zuschauer dabei.

Dem zwischen Birmingham und London gelegenen Silverstone Circuit kommt nun wohl seine Weitläufigkeit zugute. "Was oft unsere Achillesferse ist, das Fehlen von Zug, U-Bahn oder Bus, ist in diesem Fall sogar ein Vorteil", sagte Silverstone-Geschäftsführer Stuart Pringle Sky Sports News. Die Zuschauer müssen sich also in keine Bahnen zwängen, sondern reisen privat in Pkws an.