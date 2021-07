Polen muss bestimmte Vorschriften von Justizreform sofort aussetzen

Warschau, Luxemburg – Polen muss die Anwendung nationaler Vorschriften insbesondere zu Zuständigkeiten der Disziplinarkammer des obersten Gerichts sofort aussetzen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg, Rosario Silva de Lapuerta, erließ am Mittwoch eine entsprechende einstweilige Anordnung. Diese sei nach den vorgebrachten Argumenten der EU-Kommission gerechtfertigt, teilte der EuGH mit. (Az. C-204/21 R)

Nun spitzt sich der Streit weiter zu. Noch am Mittwoch tagt das polnische Verfassungsgericht und berät über eine noch frühere EuGH-Anordnung, nach der die Disziplinarkammer ihre Tätigkeit aussetzen soll. Am Donnerstag berät es darüber, ob das nationale Recht Vorrang vor dem EU-Recht haben soll. Ebenfalls am Donnerstag will der EuGH in einem anderen Verfahren ein Urteil über die polnische Disziplinarkammer fällen. (APA/AFP)